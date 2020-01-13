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Adana Demirspor, Ibrahima Kone'yi renklerine bağladı
6 saat önce
Takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kone ile satın alma opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kone ile satın alma opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:53
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