Adana Demirspor İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdürüyor
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ikinci devre hazırlıkları kapsamında girdiği Antalya kampında çalışmalarını sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor
, ikinci devre hazırlıkları kapsamında girdiği Antalya
kampında çalışmalarını sürdürdü. Antrenmana Adana Demirspor'un yeni transferleri Vedat Bora
ve Emre Uruç da katıldı.
Teknik Direktör Yılmaz Vural
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Denge ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, hafif tempo koşu ile sona erdi.
Antrenmana Konyaspor
'dan transfer edilen Vedat Bora ile Giresunspor
'dan alınan Emre Uruç da katıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:11 Kaynak: İHA
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