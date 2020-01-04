Adana Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Adana Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde ilk 17 haftalık bölümü 24 puan ve averajla 8. sırada tamamlayan Adana temsilcisi, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Adana Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:32 Kaynak: AA
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