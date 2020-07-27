Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off finali, 30 Temmuz Perşembe günü...
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off finali, 30 Temmuz Perşembe günü Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 12:07
Kaynak: AA
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