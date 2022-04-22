Adana Demirspor ile Trabzonspor 35. kez karşılaşıyor - Son Dakika
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Adana Demirspor ile Trabzonspor 35. kez karşılaşıyor

22.04.2022 09:10
Adana Demirspor ile Trabzonspor 35. kez karşılaşıyor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor 35. kez karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor 35. kez karşı karşıya geliyor.

1974 yılında başlayan rekabette Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 34 kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde, Adana Demirspor 5, Trabzonspor 19 kez kazanırken, 10 maç ise berabere sonuçlandı.

Mavi-lacivertliler, galibiyetlerin 4'ünü kendi sahasında, 1 maçı da deplasmanda kazanırken, Bordo-mavililer deplasmanda 6 kendi sahasında 13 maç kazandı. Güney temsilcisi rakip filelere 26 gol atarken, Trabzonspor ise 66 gol kaydetti. 44 yıl önce yine 23 Nisan tarihinde Adana'da karşılaşan iki takımın maçında gol sesi çıkmadı. Adana temsilcisi en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla, Trabzonspor ise 7-0'lık skorla elde etti.

23 Nisan Cumartesi günü ligin 34. haftasında Yeni Adana Stadı'nda oynanacak olan Adana Demirspor-Trabzonspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

Adana Demirspor'un gol silahı Balotelli cezalı durumda. Gökhan, Assombalonga, Erhun, Muriç ve Tayyip de kart sınırında oynayacak.

Trabzonspor'da ise cezalı futbolcu yok. Nwakaeme ve Stefano Denswil kart sınırında oynayacak.

Öte yandan maç biletlerine büyük ilgi var. Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

(Zafer Şahin-İHA)

Adana Demirspor ile Trabzonspor 35. kez karşılaşıyor
Adana Demirspor ile Trabzonspor 35. kez karşılaşıyor
Adana Demirspor ile Trabzonspor 35. kez karşılaşıyor

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Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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