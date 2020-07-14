Adana Demirspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

Adana Demirspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor, TFF 1.Lig'in 34. haftasında sahasında karşılaşacağı İstanbulspor müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Adana Demirspor, TFF 1.Lig'in 34. haftasında sahasında karşılaşacağı İstanbulspor müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, idman öncesi, "İnancımızı hiç kaybetmedik. Bu takım öyle veya böyle Süper Lig'e çıkacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti


Teknik Direktör Cüneyt Dumlıpınar yönetiminde Adana Demirspor Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, İstanbulspor maçını taktik çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda çift kale maç yapıldıktan sonra son buldu. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Cüneyt Dumlıpınar, "Pazar günü oynadığımız Ümraniye maçından sonra hep beraber zaten başkanımızın tuttuğu özel uçakla Adana'ya geri döndük. Bir gün izinin ardından bugün antrenmanımıza başlıyoruz. Ümraniye maçını kazandık tabi ki mutluyuz ama İzmir'den Altay Erzurum maçından beklediğimiz sonuç gelmedi maalesef" diye konuştu.


"İnancımızı hiç kaybetmedik"


Cumartesi günü İstanbulspor ile son maçlarını oynayacaklarını aktaran Cüneyt Dumlıpınar, "Kazanmak için ne gerekiyorsa yine sahada onu yapacağız ve Erzurum'dan gelecek sonucu bekleyeceğiz. Ama bu takım öyle veya böyle süper lige çıkacak. Biz Erzurum maçından sonra fırsat yakalamıştık ama Altay maçından sonra bu fırsatı ve avantajı kaybettik. Ama inancımızı hiç kaybetmedik. Öyle veya böyle bu yıl süper lige çıkacağız" dedi. - ADANA

Adana Demirspor, İstanbulspor, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 02:51:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Demirspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]