Adana Demirspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun üçüncü haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor Kulübünün Başkanı Fatih Özgökçen, "Sıcak bir hava, nemli bir ortam. Sonuç itibarıyla güzel bir müsabaka oldu." dedi.

Özgökçen, karşılaşmanın ardından AA muhabirine, ligin üçüncü haftasında zor bir deplasman maçı yaptıklarını belirtti.

Adana Demirspor camiasının takımlarından çok beklentisi olduğunu ifade eden Özgökçen, şunları söyledi:

"Tabi ki onlar da galip gelmek için çalıştı. Sıcak bir hava, nemli bir ortam. Sonuç itibarıyla güzel bir müsabaka oldu. Mücadele azmi, mücadele gücü yüksekti. Zannediyorum seyir zevki açısından da son derece güzeldi. Maç 1-1 neticelendi. Tabi ki iki takım da galip gelmek isterdi ama netice bu şekilde hasıl oldu."