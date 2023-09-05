Adana Demirspor, Jovan Manev'i Osijek'e kiraladı - Son Dakika

Adana Demirspor, Jovan Manev'i Osijek'e kiraladı

Adana Demirspor, Jovan Manev\'i Osijek\'e kiraladı
Son Güncelleme: 05.09.2023 23:49

Adana Demirspor, Kuzey Makedonyalı stoper Jovan Manev'in Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden Osijek'e kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu ve Osijek Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Adana Demirspor, daha önce UEFA Konferans Ligi'nde Osijek ile karşılaşmış ve Hırvat ekibini elemişti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Kuzey Makedonyalı stoper Jovan Manev'i Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden Osijek'e kiraladı.

"FUTBOLCUMUZA BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jovan Manev'in kiralık transferi konusunda futbolcu ve Osijek Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ADANA DEMİRSPOR, OSIJEK'İ ELEMİŞTİ

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde Osijek ile karşılaşmış ve Hırvat ekibini elemişti.

Adana Demirspor, Jovan Manev'i Osijek'e Kiraladığını Duyurdu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Adana Demirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Adana Demirspor, Jovan Manev'i Osijek'e kiraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Jovan Manev'i Osijek'e kiraladı - Son Dakika
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