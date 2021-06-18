Adana Demirspor kaleci Ferhat Kaplan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı renklerine bağladı.

Adana Demirspor'da yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Lacivert-mavili kulüp, son olarak Antalyaspor'da forma giyen kaleci Ferhat Kaplan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.Adana Demirspor'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor formalarını giymiş tecrübeli kaleci Ferhat Kaplan ile iki yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.