TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, kaleci Kurtuluş Yurt ile yollarını ayırdı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 3 sezondur mavi-lacivert formayı giyen Kurtuluş Yurt ile görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak yolları ayırma kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kurtuluş Yurt'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi, futbol hayatında başarı dileğinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 23:19 - Kaynak: AA
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