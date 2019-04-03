Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor Kaleci Okulu Açtı

Adana Demirspor Kaleci Okulu Açtı

17 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Adana Demirspor Kulübü, Kaleci Okulu açtı.

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Spor Toto 1. Lig'de yer alan Adana Demirspor Kulübü, Kaleci Okulu açtı.

Mavi Lacivertli Kulüp'ten yapılan açıklamaya göre, Kaleci Okulu'na kayıtlar başladı. Kaleci Okulu'na 2004-2014 arası doğumlular kayıt yaptırabilecek. Başvuruların, İstasyon yanındaki Muharrem Gülergin Altyapı Tesisleri'nde yapıldığı, ayrıntılı bilginin 0322 4579488 numaralı telefondan alınabileceği bildirildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:00 Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Spor
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