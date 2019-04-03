Adana Demirspor Kaleci Okulu Açtı
17 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'de yer alan Adana Demirspor Kulübü, Kaleci Okulu açtı.
Spor Toto 1. Lig'de yer alan Adana Demirspor Kulübü, Kaleci Okulu açtı.
Mavi Lacivertli Kulüp'ten yapılan açıklamaya göre, Kaleci Okulu'na kayıtlar başladı. Kaleci Okulu'na 2004-2014 arası doğumlular kayıt yaptırabilecek. Başvuruların, İstasyon yanındaki Muharrem Gülergin Altyapı Tesisleri'nde yapıldığı, ayrıntılı bilginin 0322 4579488 numaralı telefondan alınabileceği bildirildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:00 Kaynak: İHA
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