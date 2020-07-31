Adana Demirspor kaybetti taraftarlar hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

Adana Demirspor kaybetti taraftarlar hüngür hüngür ağladı

Adana Demirspor'un Süper Lig yolunda Fatih Karagümrük'e play-off final maçında kaybetmesinin ardından Adana Demirsporlu taraftarlar hüngür hüngür ağladı.

Adana Demirspor kaybetti taraftarlar hüngür hüngür ağladı, System.String[]

Adana Demirspor'un Süper Lig yolunda Fatih Karagümrük'e play-off final maçında kaybetmesinin ardından Adana Demirsporlu taraftarlar hüngür hüngür ağladı.

TFF 1. Lig Play-Off Final müsabakasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Adana Demirspor, İstanbul ekibine penaltılarda 6-5 mağlup oldu ve Süper Lig'e çıkma şansını kaçırdı. Mavi-lacivertli ekibin yenilmesin ardından Adana'da da taraftarlar maçı izledikleri Seyhan İlçesi'ne bağlı Gençlik Meydanı, Şinasi Efendi Caddesi ve birçok yerden üzülerek ayrıldı. Bazı taraftarların ise yenilginin ardından ağladığı görüldü.

Öte yandan binlerce taraftarın bu anlarda sosyal mesafe kurallarını ve maske takma zorunluluğunu hiçe saymaları dikkat çekti.

(Umutcan İşledici/İHA)

Adana Demirspor, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana Demirspor kaybetti taraftarlar hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler         
19:06
Trabzonspor, CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek Trabzonspor, CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek         
18:49
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu         
18:07
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu         
17:41
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
15:58
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor         
14:50
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak         
14:22
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı         
14:19
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu         
14:04
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı         
13:45
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler         
12:36
Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu         
11:44
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
Trabzonsporlu Aleksander Sörloth, sezonu hem ligde hem de kupada gol kralı olarak tamamladı Trabzonsporlu Aleksander Sörloth, sezonu hem ligde hem de kupada gol kralı olarak tamamladı         
11:32
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
11:31
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı         
10:42
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu         
10:28
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu         
10:21
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı         
09:56
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
700 yıllık kervansarayda 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2020 07:04:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Demirspor kaybetti taraftarlar hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei