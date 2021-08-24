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Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

24.08.2021 21:34

Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde antrenman yaptı.

Samet Aybaba, antrenmanda gazetecilere, Konyaspor maçını kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Her maçın zor olduğunu ve takıma katılan bütün oyuncuların performansını yükseltmek için çalıştıklarını belirten Aybaba, "Her maç zor. Oyun kalitesini yükseltmek istiyoruz. Rakipte bunlar yıldız oyuncular aldılar ne kadar iyi oynarsam benim bir hikayem olur diye düşünüyor. Daha çok koşuyor, daha çok istiyor. Önemli olan rakibin düşündüklerini bizimde yapmamız. Oyuncularımızla konuşuyoruz, bizde daha çok koşacağız, daha çok isteyeceğiz ve kalitemizle maçları kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

Aybaba, yeni bir takım olduklarını ve sallantıların olabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kayserispor maçı bizim için gel-git. O takımların hepsi lige devam eden takımlar ama biz yeni bir takımız. Zaman içerisinde performansları eksik olan arkadaşlarda yükselecek ve onlar yükselince iyi bir takım görüntüsü ortaya çıkacak. Oyuncularla da gerçekten daha çok koşmaları ve istemeleri gerektiğine inandılar. Çok başındayız daha. Yeni bir takımız. İyi oynadığımız Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları var. Takım sallanacaktır. Çünkü tam bir şeyleri anlayabilmeleri mümkün değil. Kazandıkça daha çok hızlandırır. Konyaspor çok disiplinli, coşkulu ve koşan bir takım. Hocasıyla ve oyuncularıyla devam eden bir takım. Bizde aynı ciddiyetle disiplinle koşarak devam etmemiz lazım. Bunu ön plana çıkarırsak Konyaspor'u yeneriz diye düşünüyorum. Oyuncularımızda bunu düşünüyor." dedi.

Babajide Akintola'nın sakatlığı hakkında da bilgi veren Aybaba, "Doktor arkadaşımız bize 8-10 hafta diyor ama nasıl hızlanır bilmiyoruz. Çeşitli şeyler deneyecekler ve hızlandırmaya çalışacaklar. Kasığında ki bir tendon bağında yırtık var diyorlar. Bazı mevkilerde eksiğiz. Akintola'da eksik olduğumuz mevkilerdeki en iyi oyuncumuzdu ama olsun başka arkadaşlarda var." ifadelerini kullandı

Maça hazırız

Forvet Britt Assombalonga, Konyaspor maçına hazır olduklarını söyledi.

Assombalonga, bir aile olma aşamasında olduklarını belirterek, "Her şey gayet güzel gidiyor, yeni bir takımız, pek çok farklı yerden pek çok yeni oyuncular geldi şuan bir aile olma aşamasındayız ve zamanla çok daha iyi olacağız." dedi.

Her maça kazanmak için çıktıklarını belirten Assombalonga, şöyle konuştu:

"Bakacak olursanız her maç zor. Özellikle yeni bir takım olarak hiç bir maça kolay gözüyle bakamayız. Sadece sahaya çıkan ilk 11 değil devamında oyuna girecek olan oyuncular ve herkes elinden gelenin en iyisini yapıp en iyi ulaşmak istiyoruz. Tabii ki forvet olarak oynamak tercihim oluyor ama benim için her şeyden önce oynamak ve takıma katkı sağlamak daha önemli. Günün sonunda gol atmaktan ziyade oynamayı daha çok seviyorum. Türkiye'ye yeni gelmiş bir oyuncu olarak şuan alışma sürecindeyim. Tabii ki bu ilk 11'de oynamak kararını hocamız verecektir hocamız kararı verdiğinde bende hazır olmak için elimden geleni yapacağım ve bunun için çalışmaya devam ediyorum."

Mavi-lacivertlilerin defans oyuncusu Tayyib Talha Sanuç, Konyaspor maçından galip ayrılmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Analizler doğrultusunda kendisini geliştirmek ve takıma faydalı olabilmek için çalıştığını vurgulayan Tayyib, "Önümüzde yine çok önemli olan Konyaspor maçı var kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve sahada daha iyi bir takım olacağız, bunu da eminim taraftarlarımıza ve kamuoyuna göstereceğiz. Bir uyum sorunumuz yok takım içerisinde zaten hep beraberiz bir uyum sorunu olacağını düşünmüyorum elimizden geleni yapacağız kim oynarsa oynasın sahaya kazanmak için çıkacak umarım hedeflediğimiz yere ulaşırız. Tabi şuanda daha kaliteli futbolcularla oynuyorum bu eminim gelişimime katkı sağlayacaktır. kendimi geliştirmek için elimden geleni yapıyorum. oynadıkça da daha iyi olacağıma inanıyorum, umarım taraftara iyi bir Tayyip izletebilirim. Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok biz sahada gerekli mücadeleyi verdiğimiz de her takımı yenebiliriz çünkü kalite olarak çok iyi bir takımız. her maça kazanmak için çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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