Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleri ile başlayan çalışma, ayak tenisi ve çeşitli oyunlarla sona erdi.
Aybaba, oyuncular ve teknik ekiple sohbet etti.
Kaynak: AA
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