Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Aybaba, oyuncular ve teknik ekiple sohbet etti.

Isınma hareketleri ile başlayan çalışma, ayak tenisi ve çeşitli oyunlarla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalıştı.

Adana Demirspor , Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?