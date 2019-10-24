Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın cezası onandı
Son Dakika Spor Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın cezası onandı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın cezası onandı

55 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak'ın 421 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın cezası onandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak'ın 421 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, PFDK'nın 421 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin lira para cezası alan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'ın itirazının görüşüldüğü belirtildi.

Avukatlarıyla sözlü savunma veren Murat Sancak'ın cezalarının Tahkim Kurulu tarafından onandığı, erteleme talebinin ise reddedildiği aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Tahkim Kurulu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:10 Kaynak: AA
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