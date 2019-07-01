Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor Kulübü Limasssol'da forma giyen Gambiyalı Carayol ile anlaştı
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Adana Demirspor Kulübü Limasssol'da forma giyen Gambiyalı Carayol ile anlaştı

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Mustapha Carayol ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor Kulübü Limasssol'da forma giyen Gambiyalı Carayol ile anlaştı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Mustapha Carayol ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demispor Kulübü, 31 yaşındaki Mustapha Carayol ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Son olarak Limassol takımında forma giyen kanatlarda ve forvet arkası pozisyonunda oynayan Gambiyalı Carayol kariyerinde İngiltere Premier Lig takımlarından Middlesbrough ve Leeds United formasıda giydi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:51 Kaynak: İHA
Adana Demirspor, Adana, Spor
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