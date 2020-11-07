Adana Demirspor maçı ertelendi
07.11.2020 12:13
Adana Demirspor'da 29 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından mücadelenin ertelendiği açıklandı.
Adana Demirspor'da 29 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından mücadelenin ertelendiği açıklandı.TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 9'uncu hafta maçında yarın İstanbulspor'a konuk olacaktı. Saat 19: 00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanması planlanan maç öncesinde yapılan rutin koronavirüs testleri sonucunda 24'ü futbolcu, 2'si teknik heyet ve 3'ü de personel olmak üzere toplamda 29 kişide koronavirüs tespit edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, karşılaşmanın ertelendiği bildirildi.
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