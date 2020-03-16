Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika
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Adana Demirspor maçının ardından

21 dakika önce

TFF 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Eskişehirspor evinde Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu.

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TFF 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Eskişehirspor evinde Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Aslında futbol konuşulmaması lazım ama çıktık ve oynadık. Hafta içinde sakat ve cezalı oyuncularımızın çok oluşu, kadromuzun derin olmaması, oyuncularımızın genç olması, gereksiz yere gerilmelerin oluşu maçı etkiledi. 10 yıl ekmeğini yemiş oyuncuların burada genç oyunculara hakaret etmesi futbol adına üzücü. Maça gelirsek 3'üncü dakikada topumuz direkten döndü. Hiç pozisyon yokken gol yedik. İkinci yarı golü bulduk. Golden sonra maçı koparabilirdik ama üzgünüz yapacak bir şey yok" dedi

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cüneyt Dumlupınar ise, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Öncelikle virüsle savaş halindeyken bu maçı oynamak kolay değildi. Konsantrasyonu üst düzeyde tutmamız lazımdı. Dünya çok kolay bir süreçten geçmiyor. Geçen hafta evimizde Akhisar'a istemediğimiz bir mağlubiyet almıştık. Ligde 7 maçımız kalmıştı. Bütün camiamızın, başkanımızın, yönetimimizin hepimizin tek arzusu, hedefi kalan 7 maçta 7 galibiyet alıp üst lige çıkmak. Bunun ilk etabı burası Eskişehir deplasmanıydı. Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonra 6 maçımız kaldı. Eskişehir genç dinamik ve mücadeleci bir takım. Onları da tebrik ediyorum. Kalan maçlarında başarılar diliyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Özer'in açıklamaları

Cüneyt Dumlupınar'ın açıklamaları


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:02 Kaynak: DHA
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