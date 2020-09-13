Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika

Adana Demirspor maçının ardından

Adana Demirspor maçının ardındanGürkan DURAL BURSA (DHA) - TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yenerek lige galibiyetle başladı.

Adana Demirspor maçının ardından

Gürkan DURAL BURSA (DHA) - TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yenerek lige galibiyetle başladı.

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, mağlubiyetten ötürü üzgün olduklarını ve ilk yarıda çok pozisyon vermediklerini, bu süre boyunca topa sahip olan, pas yapan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Ancak ikinci yarıda çok erken bir gol yediklerine işaret eden Tan, Yedikten sonra oyun yine ortadaydı. Rakibimiz bir sistem değişikliğine geçti. Bir topumuz direkten döndü. Gol olsa farklı olurdu. Ondan sonra ikinci golü yedik. Hiç hazırlık maçı yapmadığımız için oyundan düşüşümüz oldu. Sonra üçüncü golü yedik. Üzgünüz. Herkese bir galibiyet hediye etmek istiyorduk, olmadı. Bu haftadan sonra eksiklerimizi gidermeye çalışacağız dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat ise galibiyetten ötürü oyuncularını tebrik etti. Ligin ilk maçlarının her zaman zor geçtiğini dile getiren deneyimli teknik adam, İlk yarı farklı bir dizilişle oynadık. Beklediğimiz bir gol yedik. İkinci yarı farklı sistemle oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Kamuoyunda ifade edildiği gibi zayıf genç bir takım değil. Play-off'ta oynayacak bir kaliteye sahip. Adana Demirspor geçen sene 43 gol yemiş. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar gol yiyen takımın 34 haftalık liglerde şampiyon olduğuna rastlayamazsınız. Takım savunmasını oturtmamız lazım. Camiamızın, taraftarımızın sabırlı olması lazım. Ligin başında olmamıza rağmen sabırsızlık görüyorum. Önce bu algıyı düzeltmek lazım ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor maçının ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Bursaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 19:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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