Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika

Adana Demirspor maçının ardından

20.03.2021 18:49
Adana Demirspor maçının ardından, System.String[]

Spor Toto 1'nci Lig 27'nci haftasında Eskişehirspor, kendi evinde ağırladığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1'nci Lig 27'nci haftasında Eskişehirspor, kendi evinde ağırladığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, takımın zor şartlara maçlara hazırlandığını söyledi. Bir korner sonrası hata nedeniyle gol yediklerini ancak buna hemen refleks göstererek golü bulduklarını anlatan Seçsev, "Eskişehirspor zor şartlarda maçlara hazırlanıyor. Bu zor şartları çocuklar antrenmanlarda kolaya çevirmek için çalışıyorlar. Eskişehirspor armasının ne kadar büyük olduğunu herkesin hatırlaması gerektiğine millete gösteriyorlar. Bu mücadeleyi her zaman verdiler, her zamanda verecekler. Ne zaman gol yemeyip, topu ileriye gol yemeden taşıyabilirsek, dakikalar ilerledikçe biz sahada rakipten daha iyi oynayan, daha çok mücadele eden bir takım haline geliyoruz. Bunun için çalışıyor çocuklar. İnşallah bu Eskişehirspor'un dibi olur, bu dip sayılır. Bundan yukarıya taşır kendini. Bunun içinde yönetimiz, futbolcularımız zaten çalışıyorlar. Eskişehirspor bundan sonraki ligde en üst sıralara taşıyarak yukarı çıkmasını istiyorum. Rakibimizi de kutluyorum. Bu saha yağış ağır sahaydı. Her iki takımında iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Eskişehirspor mücadeleye girdiği zaman ne kadar ön plana çıktığı ki bu takımda daha U19'da oynamadan A Takım'a çıkan oyuncular olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabi ki korner atarken hata yaptık, golü biz yedik. Sonra ilk defa böyle bir şeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Tepki gösterdik ve bu da olumlu oldu. Bunun içinde futbolcularımı kutluyorum. Alınan puanda hayırlı olsun" dedi.

AYBABA: BASİT BİR GOL YEDİKAdana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise pozisyon bulmalarına rağmen erken gol bulamadıklarını söyledi. Öne geçtikten sonra basit bir golle maçın beraberliğine geldiğini belirten Aybaba şunları söyledi:

"Böyle hedefi kalmamış takımlara karşı önce baskılı oynayıp, gol bulup, onun bu hedefsizliğinden kaynaklanan motivasyon eksikliğini doğru yönetmek lazımdı. Biz pozisyon bulduk ama gol bulamadık. Oyunun genelinde vasat bir oyun sergiledik. Keşke daha önce öne geçebilseydik. Rakip bulduğu gol sebebiyle öne çıkacaktı, biz de orada daha çok pozisyon bulabilirdik diye düşünüyorum. Futbol bu, ne olursa olsun bizim gibi bir hedefi olan takımın öne geçtikten sonra bu kadar basit bir gol yememesi lazım. Bu bize ders olsun. Önümüzde 7 maçımız var ve hepsi bir final. Ona göre konsantre olacağız, çalışacağız ve hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Bundan sonra daha dikkatli daha disiplinli daha coşkulu daha istekli olup bir an önce hedefe ulaşmak lazım."


Adana Demirspor, Eskişehirspor, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Babacan'dan Naci Ağbal'ın görevden alınma kararına ilk yorum: Akıllara durgunluk verici gelişme Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne ziyaret TFF'ye başvuran F.Bahçe'den sürpriz hamle: Beşiktaş'ın şampiyonluklarını tanıdılar Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı 4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadını aynı anda idare ediyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadını aynı anda idare ediyor         
18:06
Biri makas attı, diğeri drift yaptı! İki farklı kazada 1 ölü, 6 yaralı Biri makas attı, diğeri drift yaptı! İki farklı kazada 1 ölü, 6 yaralı         
17:53
Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş         
17:25
Kulisleri sallayan iddia! Merkez Bankası Başkanı görevinden alınan Ağbal, bakan mı olacak? Kulisleri sallayan iddia! Merkez Bankası Başkanı görevinden alınan Ağbal, bakan mı olacak?         
17:04
Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e tepki: 11. Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli olacaktır Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e tepki: 11. Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli olacaktır         
16:12
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek         
11:26
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı         
11:12
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi         
09:45
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 19:01:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei