Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto 1'nci Lig 27'nci haftasında Eskişehirspor, kendi evinde ağırladığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, takımın zor şartlara maçlara hazırlandığını söyledi. Bir korner sonrası hata nedeniyle gol yediklerini ancak buna hemen refleks göstererek golü bulduklarını anlatan Seçsev, "Eskişehirspor zor şartlarda maçlara hazırlanıyor. Bu zor şartları çocuklar antrenmanlarda kolaya çevirmek için çalışıyorlar. Eskişehirspor armasının ne kadar büyük olduğunu herkesin hatırlaması gerektiğine millete gösteriyorlar. Bu mücadeleyi her zaman verdiler, her zamanda verecekler. Ne zaman gol yemeyip, topu ileriye gol yemeden taşıyabilirsek, dakikalar ilerledikçe biz sahada rakipten daha iyi oynayan, daha çok mücadele eden bir takım haline geliyoruz. Bunun için çalışıyor çocuklar. İnşallah bu Eskişehirspor'un dibi olur, bu dip sayılır. Bundan yukarıya taşır kendini. Bunun içinde yönetimiz, futbolcularımız zaten çalışıyorlar. Eskişehirspor bundan sonraki ligde en üst sıralara taşıyarak yukarı çıkmasını istiyorum. Rakibimizi de kutluyorum. Bu saha yağış ağır sahaydı. Her iki takımında iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Eskişehirspor mücadeleye girdiği zaman ne kadar ön plana çıktığı ki bu takımda daha U19'da oynamadan A Takım'a çıkan oyuncular olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabi ki korner atarken hata yaptık, golü biz yedik. Sonra ilk defa böyle bir şeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Tepki gösterdik ve bu da olumlu oldu. Bunun içinde futbolcularımı kutluyorum. Alınan puanda hayırlı olsun" dedi.

AYBABA: BASİT BİR GOL YEDİKAdana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise pozisyon bulmalarına rağmen erken gol bulamadıklarını söyledi. Öne geçtikten sonra basit bir golle maçın beraberliğine geldiğini belirten Aybaba şunları söyledi:

"Böyle hedefi kalmamış takımlara karşı önce baskılı oynayıp, gol bulup, onun bu hedefsizliğinden kaynaklanan motivasyon eksikliğini doğru yönetmek lazımdı. Biz pozisyon bulduk ama gol bulamadık. Oyunun genelinde vasat bir oyun sergiledik. Keşke daha önce öne geçebilseydik. Rakip bulduğu gol sebebiyle öne çıkacaktı, biz de orada daha çok pozisyon bulabilirdik diye düşünüyorum. Futbol bu, ne olursa olsun bizim gibi bir hedefi olan takımın öne geçtikten sonra bu kadar basit bir gol yememesi lazım. Bu bize ders olsun. Önümüzde 7 maçımız var ve hepsi bir final. Ona göre konsantre olacağız, çalışacağız ve hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Bundan sonra daha dikkatli daha disiplinli daha coşkulu daha istekli olup bir an önce hedefe ulaşmak lazım."