Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika

Adana Demirspor maçının ardından

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'de evinde Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini ancak yeniden çıkış yakalayacaklarını dile getirdi. İçinden yetiştiği camiada sevinç ve üzüntüleri fazla yaşadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Kötü bir seri özellikle benim için. Bu takım düşündüğümüz her şeyi yapacak. Oyun 1-1'e geldikten sonra yediğimiz 2'nci gol bizi oyundan düşürdü. Şu anda takımda devamlılığı olan 3 arkadaşın yokluğu bizi neredeyse geçen yılki kadroyla oynamaya mahkum ediyor. Bu günleri aşacağız" dedi.

"BU SERİDEN TABİİ Kİ SON DERECE RAHATSIZIZ"

Yaşanan kötü seriyi tersine döndüreceklerini ifade eden Denizli, "Lige harika bir başlangıç yaptık. Önümüzde 15 günlük süreç var o arkadaşlarımız döndükten sonra yine sene başındaki görüntüye kavuşacağız. Ben bu kadar yıllık tecrübeme istinaden bunları söylüyorsam bu taraftar takımın yanında olduğu müddetçe sıkıntılı günler yaşasak da hiçbir şekilde üzüntülü günler yaşamayacağız. Bu seriden tabii ki son derece rahatsızız. Bunu döndürmek elimizde ve döndüreceğiz. Önümüzdeki iki deplasman maçından puanlar almayı hedefliyoruz. Ondan sonra yolumuz daha rahat olacak" diye konuştu.

VİNCENZO MONTELLA: BU GALİBİYET TARİHSEL OLARAK DA ÖNEMLİYDİ

Çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Uzun zamandır bu sahada galip gelemiyorduk. Bu galibiyet tarihsel olarak da önemliydi. İlk yarıda ve ikinci yarıda takım istediğimiz gibi oynadı. İlk yarıda daha önceden bitirebilirdik maçı. Pozisyonları kaçırdığımız için can çekişmek zorunda kaldık. Çocukları tebrik ediyorum, istediğimiz sonucu aldık" ifadelerini kullandı.