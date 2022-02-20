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Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika

Adana Demirspor maçının ardından

20.02.2022 16:49

Adana Demirspor maçının ardındanHasan KIRMIZITAŞ - Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu.

Adana Demirspor maçının ardından

Hasan KIRMIZITAŞ - Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise keyif verici bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kendi sahalarında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Kendi sahalarında maç kaybetmediklerini ve iyi bir gidişat yakaladıklarına değinen Bulut, Adana Demirspor karşısında da maça baskılı başladıklarını ifade ederek, 'Maça iyi başladık ve öne geçecek pozisyonumuz da vardı. Ancak duran toptan basit gol yedik. Adam paylaşımını iyi yapamayınca rakip öne geçti. İlk yarıda istenilen performansı ortaya koyamadık. İkinci yarıda rakibin kazandığı penaltıdan sonra çoğu futbolcu konsantrasyonunu kaybetti. Konsantrasyonu kaybedince istediğini yapamazsın, bizde de böyle bir durum oluştu. Bir türlü oyunun içine giremedik. Maç tenis maçına döndü gibi, git gel çok fazla oldu. Rakibimiz iki ve üçüncü gol bulduktan sonra şansımız daha aşağı düşüyor' diye konuştu.

"BAZI DURUMLARDAN HOŞNUT DEĞİLİM"

Erol Bulut, her futbolcunun ilk 11 içerisinde forma giymek istediğini ancak daha sonra oyuna girenlerin de formanın hakkını vermesi gerektiğine dikkat çekerek, 'Her futbolcu ilk 11'de oynamak ister. İlk 11'de oynadığınız zaman moraliniz farklı, sonradan girince farklı oluyor. Uzun zamandır formayı ilk 11'de bazı arkadaşlarımız forma giyemese de oyuna girdikten sonra her şeyini vermek zorunda. Bazı arkadaşlarımıza soyunma odasında gereken cümleleri soyunma odasında söyledim ve bazı durumlarda hiç hoşnut değilim. Onları içimizde konuşacağız' şeklinde konuştu.

MONTELLA: KEYİF VERİCİ GALİBİYET ALDIK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gaziantep FK karşısında çok keyif veren bir galibiyet aldıklarını söyledi. Gaziantep FK'nın sahasında kaybetmemesinin kendilerini ekstra motive ettiğini dile getirerek, 'Maçtan önce çekindiğimiz rakip olarak değerlendiriyorduk. Çünkü sahasında kaybetmeyen bir takıma karşı oynayacaktık. Böyle bir rakibe karşı daha iyi motive olduk ve kazandığımız için çok mutluyuz. Maçı zorlanmadan kazanmak keyif vericiydi, oyuncularımı kutluyorum. Üçlü defans oynayan rakiplere karşı sezon başından bu yana zorlanıyorduk ama bu maçta hiç zorlanmadık. Kendi futbolumuzu oynayarak kazanmış olmak sevindirici' diye konuştu.

Montella, Assombalonga'nın mücadelede iki penaltı kaçırdığını ve penaltı kaçırılan maçların kazanılmasının zor olduğunu dile getirerek, 'Assombalonga şanslı oyuncu, penaltı kaçırsa da üstüne gol de attı ve galibiyette çok büyük katkısı da oldu' dedi.

Adana Demirspor maçının ardından
Adana Demirspor maçının ardından
Adana Demirspor maçının ardından

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Adana Demirspor maçının ardından Adana Demirspor maçının ardından Erol Bulut: 'Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık' Erol Bulut: "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gaziantep FK, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika


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