Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Younes Belhanda ve Britt Assombalonga transferinin ardından bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Resmi imzayı atan dünyaca ünlü futbolcu Balotelli'nin sözleşmesine dair detaylar belli oldu.
Ajansspor'un haberine göre; Mavi-lacivertliler, Balotelli'ye yaklaşık 2 milyon euro, bonuslarla beraber 2.5 milyon euro ödeyecek. Şu anda İstanbul'da olan Balotelli'nin hafta sonunda ise Adana'ya gitmesi planlanıyor.
Son Dakika › Spor › Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak - Son Dakika Spor