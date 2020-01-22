Adana Demirspor, Okan Alkan'ı renklerine bağladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor, Okan Alkan'ı renklerine bağladı - Son Dakika Spor

Adana Demirspor, Okan Alkan'ı renklerine bağladı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Balıkesirspor'dan ayrılan sağ bek Okan Alkan'ı transfer etti.

Adana Demirspor, Okan Alkan'ı renklerine bağladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Balıkesirspor'dan ayrılan sağ bek Okan Alkan'ı transfer etti.


TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütürken, Balıkesirspor'dan ayrılan 27 yaşındaki sağ bek Okan Alkan'ı kadrosuna dahil etti.


Transferi Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı 'Okan Alkan hayırlı olsun' paylaşımla duyurdu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Balıkesirspor, Okan Alkan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma
Taraftardan oyunculara mesaj: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin Loris Karius, Erzurumspor maçında ıslıklandı Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu göndermek istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:17:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Demirspor, Okan Alkan'ı renklerine bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]