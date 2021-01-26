Adana Demirspor, Ömer Şişmanoğlu ve Berk Yıldız'ı transfer etti
26.01.2021 21:19
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ömer Şişmanoğlu ve Berk Yıldız'ı renklerine bağladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ömer Şişmanoğlu ve Berk Yıldız'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen forvet Ömer Şişmanoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Akdeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'dan da sol kanat oyuncusu Berk Yıldız'ı sezon sonu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Son Dakika YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor Sosyal medya fenomeni, barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Büyük Menderes'te alarm! Nehrin kirlilik oranı 4'ncü dereceye ulaştı Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu