Adana Demirspor - Osmanlıspor: 0-0

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Orkun Aktaş (xxx), Bahtiyar Birinci (xxx)ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xx) - Traore (xx), Berk (xx), Anderson (xx) (Dk.56 Gladkyy x), Hakan (xx) (Dk.66 Kage x), Süleyman (xx), Batuhan (xx), Levent (xx), Semih (xx), Rassoul (xx), Pote (xx) (Dk.





STAT: 5 Ocak Fatih Terim



HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Orkun Aktaş (xxx), Bahtiyar Birinci (xxx)



ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xx) - Traore (xx), Berk (xx), Anderson (xx) (Dk.56 Gladkyy x), Hakan (xx) (Dk.66 Kage x), Süleyman (xx), Batuhan (xx), Levent (xx), Semih (xx), Rassoul (xx), Pote (xx) (Dk.73 Tayyib x)



OSMANLISPOR: Abdulaziz (xx) - Eric Ayuk (xx), Todorovic (xx) (Dk.80 Beykan (?), Burhan (xx), Hasan (xx), Muhammed (xx), Mathew (xx) (Dk.61 Sinan x), Mertan (xx), Numan (xx), Lembi (xx) (Dk.77 Galip x), Anıl (xx)



SARI KARTLAR: Anderson (Adana Demirspor) - Numan, Eric Ayuk, Sinan, Mertan, Anıl, Hasan (Osmanlıspor)



Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı.



1'inci dakikada sol taraftan Adana Demirspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Levent'in ortasında ön direğe yakın bölgeden Semih'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Abdulaziz son anda çıkardı.



26'ncı dakikada Adana Demirspor atağında sağ taraftan hızla ilerleyen Levent'in ara pasında topla buluşan Hakan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda köşeye attığı şutu kaleci Abdulaziz dışarı çeldi.



51'inci dakikada Osmanlıspor atağında soldan gelen Todorovic ceza sahası içine yerden ortaladı. Topla buluşan Mathew'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.



55'inci dakikada Adana Demirspor'un sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu kullanan Levent'in sert şutunda kaleci Abdulaziz topu hızlı bir refklesle çeldi.



68'inci dakikada Osmanlıspor kontra atağında ceza sahasına gönderilen uzun pasta top Mertan'da kaldı. Mertan'ın gelişine sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.



70'inci dakikada Adana Demirspor'un kontra atağında Traore'nin attığı uzun pasta topla buluşan Pote topu hızla sürerek ceza sahası içine girdi kaleciyi de geçti ama pozisyonunu kaybettiği için topu ağlarla buluşturamadı.



Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi.



- Adana

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