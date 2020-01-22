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Adana Demirspor, sağ bek Okan Alkan'ı transfer etti
6 saat önce
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sağ bek Okan Alkan'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:50 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sağ bek Okan Alkan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ekol Hastanesi Balıkesirspor forması giyen 27 yaşındaki Okan Alkan, mavi-lacivertlilerle sözleşme imzaladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Okan, önemli bir takıma geldiğini belirterek, "26 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma geldim. İnşallah sezon sonu kupayı kaldırırız." ifadelerini kullandı.
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