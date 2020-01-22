Adana Demirspor, sağ bek Okan Alkan'ı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor, sağ bek Okan Alkan'ı transfer etti - Son Dakika Spor

Adana Demirspor, sağ bek Okan Alkan'ı transfer etti

6 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sağ bek Okan Alkan'ı kadrosuna kattı.

Adana Demirspor, sağ bek Okan Alkan'ı transfer etti, System.String[]

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sağ bek Okan Alkan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ekol Hastanesi Balıkesirspor forması giyen 27 yaşındaki Okan Alkan, mavi-lacivertlilerle sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okan, önemli bir takıma geldiğini belirterek, "26 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma geldim. İnşallah sezon sonu kupayı kaldırırız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Balıkesirspor, Okan Alkan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma
Taraftardan oyunculara mesaj: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin Loris Karius, Erzurumspor maçında ıslıklandı Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu göndermek istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:17:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Demirspor, sağ bek Okan Alkan'ı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]