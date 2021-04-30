Adana Demirspor, Samet Aybaba ile 26 yıllık hasrete son vermek istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 9 maç önce takımın başına gelen Samet Aybaba ile 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için çalışıyor.

Ligde 64 puanla lider durumda olan ve rakiplerine karşı averaj üstünlüğü bulunan mavi-lacivertli ekip, 22 Şubat'ta teknik direktörlük değişikliğine giderek Samet Aybaba ile anlaştı.

Adana Demirspor, 66 yaşındaki tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı Bandırmaspor'u 2-0, Yılport Samsunspor'u 2-0, İstanbulspor'u 2-0 yendi. 3 maç boyunca yenilmeyen takım, Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından tekrar kazanma serisi yakalayan Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-0, Akhisarspor'u 3-2, Altınordu'yu 1-0, GZT Giresunspor'u 3-0 geçen hafta ise Tuzlaspor'u ise 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala 64 puanla lider oldu.

Yarın Yeni Adana Stadı'nda Balıkesirspor ile karşılaşacak mavi-lacivertli ekip antrenmanlarını sürdürüyor. Adana Demirspor, Balıkesirspor'u ve ligin son haftasında deplasmanda oynayacakları Menemenspor maçını kazanıp 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor. - ADANA