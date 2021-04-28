Adana Demirspor şampiyon olunca kentte tur atacak - Son Dakika

Adana Demirspor şampiyon olunca kentte tur atacak

28.04.2021 19:34

- Adana Demirspor şampiyon olunca kentte tur atacak Kısıtlamada Adana Demirspor'un şampiyon olması durumunda alternatif kutlama Adana Demirspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Adanalıların evlerinin önüne gidip tur atacağız"...

- Adana Demirspor şampiyon olunca kentte tur atacak

Kısıtlamada Adana Demirspor'un şampiyon olması durumunda alternatif kutlama

Adana Demirspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba:

"Adanalıların evlerinin önüne gidip tur atacağız"

Adana Demirsporlu Volkan Şen:

"Sonunda şampiyonluk olacak inşallah"

ADANA - TFF 1. Lig'de zirvede yer alan ve aynı puandaki rakiplerinden ikili averajda da üstün durumda bulunan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, şampiyon olmaları halinde sokağa çıkamayan taraftarlarının ayağına giderek kutlama yapacaklarını ve kentte tur atacaklarını ifade etti.

Ligde 64 puanla lider olan Adana Demirspor, şampiyonluk için son 2 maçına çıkmaya hazırlanıyor. Mavi-lacivertli ekip, ligin 33. haftasında cumartesi günü evinde karşılaşacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Maç bizi daha iyi motive ediyor. Heyecanımızı arttırıyor. Herkesin içerisinde güzel bir mutluluk var. 2 maçımız var daha. Oyuncularımızla onları konuşuyoruz. Bunu herkesin kontrol etmesi lazım. 2 final maçımız var. Balıkesir maçını kazanıp ondan sonra Menemenspor maçına hazırlanacağız. Tecrübeli bir takımımız var. Genç, yetenekli oyuncularımız var. Artık nasıl oyun oynadıklarını kabul ettirdiler. Adana Demirspor'un sahaya yansıttığı oyun hem insanları mutlu ediyor hem de kabul ediyorlar. Hak ettiğini kabul ediyorlar. Bu tatlı heyecanı içinizde bastırın, '2 hafta sonraya bırakalım her şeyi' diyerek çalışıyoruz. Duygularımız tam dorukta artık. Herkes istiyor" diye konuştu.

"Adanalıların evlerinin önüne gidip tur atacağız"

17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması içerisinde şampiyon olmaları halinde taraftarların evinin önüne gideceklerini belirten Aybaba, "Şampiyon olalım, biz onların evlerinin önüne gideceğiz. Şampiyon olalım, Adanalıların evlerinin önüne gidip tur atacağız. Onlar da bu mutluluğa katılacaklar. Herkes bizim neleri başarabileceğimize inanıyorlar" ifadelerini kulandı.

"Sonunda şampiyonluk olacak inşallah"

Takımın tecrübeli oyuncularından Volkan Şen ise hedeflerine 2 maç kaldığını söyleyerek, "Hedefimize artık 2 maç kaldı. Biz maç maç gidiyoruz. Gerçekten bu şampiyonluğu çok istiyoruz. Hem Adana şehri olarak hem de bizler çok istiyoruz. Geçen maçta güzel bir galibiyet aldık ama onu geride bıraktık artık. Cumartesi oynayacağımız maça hazırlanmaya başladık. Herkes gibi ben de heyecanla bekliyorum. Sonunda şampiyonluk olacak inşallah. Birlik ve beraberlik oldu. İnşallah sonu güzel olacak" dedi.

Adana Demirspor şampiyon olunca kentte tur atacak
Adana Demirspor şampiyon olunca kentte tur atacak
Adana Demirspor şampiyon olunca kentte tur atacak
Adana Demirspor şampiyon olunca kentte tur atacak
Adana Demirspor şampiyon olunca kentte tur atacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor şampiyon olunca kentte tur atacak - Son Dakika Spor


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