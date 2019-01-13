Adana Demirspor, Semih Güler'i Transfer Etti
27 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Eskişehirspor'la yollarını ayıran stoper Semih Güler'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Eskişehirspor'la yollarını ayıran stoper Semih Güler'i kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme imzalanan Semih Güler'in, Antalya kampına katılarak çalışmalara başladığı kaydedildi.
24 yaşındaki Semih Güler'in ligin ilk yarısında Eskişehirspor'da 17 maça çıktığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:12 Kaynak: AA
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