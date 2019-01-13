Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor, Semih Güler'i Transfer Etti

Adana Demirspor, Semih Güler'i Transfer Etti

27 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Eskişehirspor'la yollarını ayıran stoper Semih Güler'i kadrosuna kattı.

Adana Demirspor, Semih Güler'i Transfer Etti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Eskişehirspor'la yollarını ayıran stoper Semih Güler'i kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme imzalanan Semih Güler'in, Antalya kampına katılarak çalışmalara başladığı kaydedildi.

24 yaşındaki Semih Güler'in ligin ilk yarısında Eskişehirspor'da 17 maça çıktığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:12 Kaynak: AA

Eskişehirspor, Adana Demirspor, Semih Güler, Spor
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