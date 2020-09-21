Adana Demirspor şirketleşecek - Son Dakika

Adana Demirspor şirketleşecek

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 3-5 yıllık süreç içerisinde takımın yüzde 90'ını borsaya açmak istediğini belirterek, "Adana Demirspor'un şirketleşmesi gerekiyor.

Adana Demirspor şirketleşecek, System.String[]

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 3-5 yıllık süreç içerisinde takımın yüzde 90'ını borsaya açmak istediğini belirterek, "Adana Demirspor'un şirketleşmesi gerekiyor. Çünkü takım kendi ayakları üzerinde dursun, Süper Lig'e çıktığı zaman transfer yapabilsin, uluslararası arenaya çıkabilsin. Benim tek hedefim o" dedi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yönetim kurulu üyesi Metin Korkmaz ve Adana Demirspor Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu ile birlikte kentteki bir otelde gazetecilerle buluştu.

"Süper Lig'e çıkması gerek"

Takımın geleceği ve 2020-2021 sezonu hakkında konuşan Murat Sancak, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Tabii ki de mutlak hedef şampiyonluk ancak kesin gözüyle şampiyonluk beklemek yanlış olur. Çünkü 2 sezondur Süper Lig'i kıl payı kaçırıyoruz. Bu sene inşallah, Allah nasip ederse çıkarız. Artık bu takımın Süper Lig'e çıkması gerek" diye konuştu.

"Transferler devam ediyor"

Transfer konusuna da değinen Başkan Sancak, "Transferler devam ediyor. İyi oyuncular aldık. Oynatmadığımız oyuncuları hala isteyen takımlar var. Galatasaray'dan Yunus Akgün ile görüşmemiz devam ediyor. Büyük ihtimal onu da kiralayacağız. Alanyaspor'dan bir oyuncu ile görüşüyoruz. Onları da inşallah alacağız ancak Alanyaspor'dan transferi yapınca sahada 5, yedekte 1 yabancı olacağı için 2 yabancı oyuncumuzu göndereceğiz. Volkan Şen'in durumuna gelecek olursak da iyi bir Volkan'a takımın her zaman ihtiyacı var. 5 Ekim'e kadar eğer Volkan dört dörtlük bir forma kavuşursa kadroya girebilir. Ancak Fenerbahçe'den imza alması lazım bizde oynaması için. Onun bir prosedürü var, kendisi hallediyor. O da büyük ihtimal hallolacaktır" ifadelerini kullandı.

"Şirketleşmek gerekiyor"

Geçen hafta yapılan genel kurulda oy çokluğuyla takımın şirketleştirilmesinin önünün açıldığını vurgulayan Başkan Murat Sancak, sonra şunları kaydetti:

"Adana Demirspor'un şirketleşmesi gerekiyor. Biz kongreden yetkiyi alınca çıkıp şunu söyledim; "Bu şirketleşme, borsaya ve halka açılma eğer Adana Demirspor lehine olacaksa bu yetkiyi kullanırım. Yoksa kullanmam." Kimse kullandıramaz bana. Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş türü bir şirketleşme doğru değil. Samsunspor veya Adanaspor gibi şirketleşme doğru. Benim hedefim hatta süre içerisinde takımın yüzde 90'ını borsaya açmak. Halkın takımı mı, işte halk alsın. Bir fayda sağlamayacaksa bu şirketleştirme, ben onu yapmam. Ben o yetkiyi kullanmam, benden başka gelen ne yaparsa yapsın. Bu taraftar eğer Murat Sancak olmasaydı kimseye şirketleşme desteğini vermezdi. İlk etapta yüzde 51'i yönetimde kalacak şekilde, geri kalan yüzde 49'u borsada olacak şekilde düşünüyorum. Çünkü Süper Lig'e çıkarsak değer daha da artar. Benim süre içerisindeki hedefim buranın yüzde 90'ını borsaya açmak. 3-5 yıllık periyotta. Çünkü takım kendi ayakları üzerinde dursun, Süper Lig'e çıktığı zaman transfer yapabilsin, uluslararası arenaya çıkabilsin. Benim tek hedefim o. Ben ne buradan para kazanma ne de paramı kurtarma derdindeyim. Sakın yanlış anlaşılmasın, ben bu parayı koyduğumda gönüllülük esasına göre koydum." - ADANA

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Murat Sancak, Transfer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor şirketleşecek - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Freni boşalan kamyon çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi! Çocuklar son anda kurtuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz İşine olan sevgi ve saygısıyla takdir toplayan işçi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisinin ikinci ismi Pierre Person istifa etti Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisinin ikinci ismi Pierre Person istifa etti         
20:06
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi         
18:53
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 20:29:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Demirspor şirketleşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei