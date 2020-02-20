Adana Demirspor, Süper Lig'e odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor, Süper Lig'e odaklandı - Son Dakika Spor

Adana Demirspor, Süper Lig'e odaklandı

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un golcü oyuncusu Mehmet Akyüz, seri galibiyetler alarak şampiyonluğa uzanmak istediklerini söyledi.

Adana Demirspor, Süper Lig'e odaklandı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un golcü oyuncusu Mehmet Akyüz, seri galibiyetler alarak şampiyonluğa uzanmak istediklerini söyledi.

Devre arasında Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'dan Adana Demirspor'a transfer olan ve son 3 maçta 2 gol atan Mehmet Akyüz, Süper Lig hedefiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son oynadıkları Bursaspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını, diğer karşılaşmalara odaklandıklarını anlatan deneyimli forvet, "Önümüzde 12 maç var, hepsi finalden de öte. Kayıp yaşamak istemiyoruz. İnşallah mayısta buraya kupayla döneceğiz. Ben şampiyonluk için geldim. Hedef zaten şampiyonluk. İnşallah burada şampiyon olup Adana Demirspor taraftarına armağan edeceğiz. Play-off mücadelesi tek maç olduğu için ne olacağı belli olmuyor." diye konuştu.

"Gol atmak ikinci planda"

Mehmet Akyüz, seri galibiyetler almak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim öyle bir seri yapmamız lazım ki 12'de 12 olsun. Ama maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzde Altınordu maçı var. Bu maçı kazanıp tekrar bir seriye başlamak istiyoruz. Gol atmak güzel, takıma katkı veriyoruz ama takımımızın yenmesi daha önemli. Kimin gol attığı önemli değil, yeter ki biz kazanalım. Gol atmak ikinci planda."

Adana'nın güzel bir şehir olduğunu anlatan Mehmet, kente kısa sürede alıştığını da sözlerine ekledi.

TFF 1. Lig'de 34 puanla 4. sırada bulunan Adana Demirspor, 23. haftada 22 Şubat Cumartesi günü Altınordu'yu ağırlayacak. Akdeniz ekibi, karşılaşmayı cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak.

Adana Demirspor, Mehmet Akyüz, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı
Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi Mustafa Cengiz derbi sorusuna Fetih Suresi ile yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
19:00 Altın Palmiye Ödülleri, görkemli bir geceyle sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:12:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Demirspor, Süper Lig'e odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]