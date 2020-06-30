Adana Demirspor, Süper Lig yolunda kritik virajı kayıpsız geçmek istiyor - Son Dakika

Adana Demirspor, Süper Lig yolunda kritik virajı kayıpsız geçmek istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Erzurum'da kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hedefimiz hiç değişmedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Erzurum'da kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hedefimiz hiç değişmedi. Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak." dedi.

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Akdeniz ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verilen liglerin yeniden başlamasının ardından yaptığı 2 maçı da kazanmayı başardı.

En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden mavi-lacivertliler, bu sezon çok yaklaştığı bir üst lig hedefinde, yarın en kritik sınavlarından birine çıkacak.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ardından gelen 4 ekibin ise play-off oynayacağı ligde Adana Demirspor, 57 puanlı lider Hatayspor ve 53 puanla ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından 51 puanla 3. sırada bulunuyor.

Akdeniz ekibi, yarın Erzurum ekibini mağlup edip kalan maçlarını da kayıpsız geçerek doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

"Kazanarak Adana'ya dönmek istiyoruz"

Takımın teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Haziran Cumartesi günü Giresunspor karşısında 4-2 kazanarak kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Giresunspor'un, ligin kaliteli takımlarından olduğunu belirten Dumlupınar, maçı istekli bir futbolla kazandıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarında sona geldiklerini aktaran Dumlupınar, "Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan kalecimiz Muhammed Şengezer dışında Vedat Bora'nın da sakatlığı var. Erkan Zengin'in cezası bitti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla forma giymeye başlayacak." diye konuştu.

Dumlupınar, kalan her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oynayacağımız en önemli maç, ilk oynayacağımız maç. Rakip ayırt etmiyoruz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını sadece Adana Demirspor olarak değil, Adana olarak oynayacağız. Allah kısmet ederse kazanarak Adana'ya dönmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazandığımız takdirde ikinci sıraya yükseliyoruz. Kendi göbeğimizi kesecek duruma geldik. Kalan maçları kazandığımız takdirde herkesin çok istediği çeyrek asırlık Süper Lig hasretine son vermiş olacağız. Erzurum'da kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hedefimiz hiç değişmedi. Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak."

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Süper Lig yolunda kritik virajı kayıpsız geçmek istiyor - Son Dakika Spor
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