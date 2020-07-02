Adana Demirspor, Süper Lig yolundaki kritik virajı kayıpsız geçti - Son Dakika

Adana Demirspor, Süper Lig yolundaki kritik virajı kayıpsız geçti

TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen ve puan cetvelinde ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor, Süper Lig yolundaki en kritik maçlarından birini kayıpsız geçmeyi başardı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen ve puan cetvelinde ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor, Süper Lig yolundaki en kritik maçlarından birini kayıpsız geçmeyi başardı.

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Akdeniz ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ligin yeniden başlamasının ardından yaptığı 3 maçı da kazandı.

Puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ardından gelen 4 ekibin ise play-off oynayacağı ligde Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 54'e çıkardı ve 57 puanlı lider Hatayspor'un ardından ikinci sıraya yükseldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan ikincilik koltuğunu devralan mavi-lacivertli ekip, ligde normal sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala Süper Lig'e doğrudan yükselecek ilk 2 takım potasına girmeyi başardı.

Ligin 32. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Altay'ı konuk edecek Adana Demirspor, geride kalan maçlarını kayıpsız geçip Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor.

"Engelleri adım adım aşıp Süper Lig'e çıkacağız"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını belirten Sancak, şöyle konuştu:

"Galip geleceğimize futbolcular, teknik ekip ve yönetim olarak inanıyorduk. Erzurum'a gittik ve 3 puanı aldık. Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonra pazar günü oynayacağımız Altay maçına odaklanacağız. Maç maç gideceğiz. Bu oyuncular her şeyi hak ediyor. Oyuncularımız Altay maçında da ellerinden geleni yapacaktır. Altay'ı da yenerek hedefimize yürüyüşümüzü sürdürmek istiyoruz."

Sancak, ligde yaptıkları son 4 maçta galip geldiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu şehir şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah önümüzdeki 3 maçı da kazanıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Tek hedefimiz Süper Lig'e direkt çıkmak. İnşallah engelleri adım adım aşıp Süper Lig'e çıkacağız. Temennimiz, arzumuz bu yönde. Allah müsaade ederse inşallah o da olacak."

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Süper Lig yolundaki kritik virajı kayıpsız geçti - Son Dakika Spor
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