Adana Demirspor taraftarı, Bursaspor maçını arabada ve açık havada izledi

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Adana Demirspor'un kentteki taraftarları maçı dev ekranlarda araçlarında ve açık havada izledi.

Yüreğir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde organize edilen etkinliğe erken saatlerden itibaren araçlarıyla gelen taraftarlar, heyecanla karşılaşmayı izledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaptığı açıklamada Adana Demirspor'un 26 yıldan beri devam eden bir özlemi olduğunu belirtti.

Belediye olarak vatandaşlara bu tür hizmetlerinin devam edeceğini ifade eden Kocaispir, "Ben de Adana Demirspor taraftarıyım gönül ister ki Adanaspor da Adana Demirspor da daha başarılı olsun. Her iki takımımızı da destekliyoruz. Adana Demirspor'un elinde bir fırsat var." ifadelerini kullandı.