Adana Demirspor Taraftarı Önünde Çalıştı
1 saat önce
Adana Demirspor, Spor Toto 1.Lig'in 19. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Adana Demirspor
, Spor Toto 1.Lig'in 19. haftasında Denizlispor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Basına ve taraftara açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Adana Demirspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Yılmaz Vural
yönetimde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Antrenman salonda yapılan ısınma hareketleri, denge ve kuvvet çalışması ile başladı. Daha sonra sahada yapılan pas çalışması, dar alanda oyun kontrol-pas çalışması ve taktik çalışmasının yer aldığı programlar uygulandı. Antrenman çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Adana Demirspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın saat 13.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:03 Kaynak: İHA
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