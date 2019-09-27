Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor taraftarına "merdiven boşluklarına oturmayın" uyarısı
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Adana Demirspor taraftarına "merdiven boşluklarına oturmayın" uyarısı

41 dakika önce

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'da taraftarlara merdiven boşluklarına oturmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Adana Demirspor taraftarına

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'da taraftarlara merdiven boşluklarına oturmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Kulubün twitter hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon iç saha maçlarında bazı taraftarların, TFF talimatlarına uymayarak aykırı davranmaları nedeniyle önemli miktarda para cezası ödenmek zorunda kalındığı, sezon toplamında 270 bin lira ceza ödendiği belirtildi.

Bu sezon TFF'nin yeni hükümlerine göre merdiven boşluklarına oturma cezasının her hafta misli olarak katlanarak ödenmesinin öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sezonun ilk resmi seyircili maçımızda merdiven boşluğuna oturulması nedeniyle 18 bin TL ceza almış bulunmaktayız. Değerli Adana Demirspor taraftarlarımızın merdiven boşluklarına oturulmaması konusunda bundan sonra birbirinize ve güvenlik personeline yardımcı olcağınıza inanıyoruz. Böylece biz de kaynaklarımızı, TFF cezaları yerine Adana Demirsporumuzun öncelikle Süper Lig ve akabinde uluslararası futbol arenasında yerini en hızlı şekilde alabilmesi için kullanmak istiyoruz. Gayretimiz Adana Demirsporumuz içindir ve zaten bugüne kadar hassasiyet göstermiş olan sağduyulu taraftarlarımıza teşekkürü borç biliriz. Diğer taraftarlarımızın da aynı hassasiyete davet edilmesi hususunda bütün taraftarlarımızı göreve davet etmek isteriz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:00 Kaynak: AA
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