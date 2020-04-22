Adana Demirspor taraftarları sağlık çalışanlarına destek verdi

- Adana Demirspor taraftarları sağlık çalışanlarına destek verdi TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulübü taraftarları, özel bir hastanenin bahçesinde sağlık çalışanlarına meşale yakıp başlarından gül yaprakları serperek moral verdi.

- Adana Demirspor taraftarları sağlık çalışanlarına destek verdi ADANA - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulübü taraftarları, özel bir hastanenin bahçesinde sağlık çalışanlarına meşale yakıp başlarından gül yaprakları serperek moral verdi. Adana Demirspor kulübü taraftarları, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde bulunan özel bir hastanenin bahçesinde toplandı. Taraftar grubu, meşale yakarak ve sağlık çalışanlarının üzerlerine gül serperek moral desteği verdi. Taraftarlar daha sonra sağlık çalışanlarına gösterdikleri hizmetten ötürü teşekkür etti. Taraftarlar Adana Demispor kulübü yazan kaşkolları hastane personeli hediye ederek fotoğraf çekildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim

Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi

Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor

Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı

Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak

Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak

Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek

Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde

Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL

Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur

Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir

Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi

Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma