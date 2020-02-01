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Adana Demirspor, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı
6 saat önce
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sağ bek Tarık Çamdal'ın transfer edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:34 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sağ bek Tarık Çamdal'ın transfer edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün sona eren ara transfer dönemi içinde 28 yaşındaki Tarık Çamdal ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Daha önce Eskişehirspor ve Galatasaray'da da forma giyen oyuncu, dün Antalyaspor'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.
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