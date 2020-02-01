Adana Demirspor, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Adana Demirspor, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sağ bek Tarık Çamdal'ın transfer edildiğini duyurdu.

Adana Demirspor, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı, System.String[]

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sağ bek Tarık Çamdal'ın transfer edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün sona eren ara transfer dönemi içinde 28 yaşındaki Tarık Çamdal ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Daha önce Eskişehirspor ve Galatasaray'da da forma giyen oyuncu, dün Antalyaspor'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Tarık Çamdal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:34 Kaynak: AA
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