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Adana Demirspor Teknik Direktörü Aybaba'dan yeni sezon değerlendirmesi - Son Dakika

Adana Demirspor Teknik Direktörü Aybaba'dan yeni sezon değerlendirmesi

02.07.2021 13:56

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, sezona iyi bir başlangıç yapacaklarını belirterek, "Lig nasıl olacak dersek, ilk 7 haftayı bir görelim." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, sezona iyi bir başlangıç yapacaklarını belirterek, "Lig nasıl olacak dersek, ilk 7 haftayı bir görelim." dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda kamp yapan Adana ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Aybaba, gazetecilere, taraftarın gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Memleketinin takımında bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Aybaba, "Adana'yı mutlu bir şehir haline getireceğiz futbolda. İnşallah taraftarlarımızın desteği devam eder, Adana tekrar yükselişe geçer." ifadesini kullandı.

Aybaba, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yerli ve yabancı oyuncu kararlarına değinerek, şunları kaydetti:

"3 yerli oyuncu kararı var mesela. En çok etkilenen biziz. 6 oyuncu bulmak zorundayız, 3'ünü oynatıyoruz. Yerli oyuncu çıkardığımızda tekrar yerine yerli oyuncu sokmak zorundayız. Bunlar hep sisteme bağlansın istiyoruz. Bazı zorluklar var. Tercih edilecek oyuncu tiplerini bulamıyoruz. Bulduğumuz oyuncularla ilgili ileriye dönük ne yapabiliriz, ne yapamayız düşünüyoruz. Bunlar biraz bizi yoruyor. Türk oyuncuların sayısını artırarak yabancı sayısının aşağı inmesini biz de istiyoruz. Çok yetenekli oyuncularımız var.

Transferimizde bu kararlar çok belirleyici oldu. Geçen sene 11 yabancı oyuncuyla sahaya çıkan takımlar bu hale getirdi diye düşünüyorum. Bu kararı almalarının arkasında yatan gerçek de bu. 11 yabancıyla oynanan bir oyunda 'Türk futbolu' adını taşıyamaz diye düşünüyorum."

Yeni sezona hazırlık çalışmalarından bahseden Aybaba, "Sezona iyi bir başlangıç olacak bizim için. Lig nasıl olacak dersek, ilk 7 haftayı bir görelim. Bir başlasın, o zaman göreceğiz. Yeni sezon hazırlığı için 2 etap burada kalacağız." dedi.

A Mili Futbol Takımı'nın EURO 2020 performansına ilişkin değerlendirmede bulunan Aybaba, "Bunu değerlendirmek çok uzun... A Milli Takımı gerçekten tümüyle başarısız bir turnuva geçirdi. Tabii zaman içinde bunları biz tartışacağız kendi aramızda. Futbolun içindeki paydaşlar tartışacak. Neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık, ortaya çıkacak. Yanlışlarımız varsa düzelteceğiz. Doğru yapamadığınız şeyleri nasıl geliştiririz diye oturacağız konuşacağız. Tek temennim bunu futbol aklı konuşsun. Futbol içindeki insanlar konuşsun. Onlar yorumlasın ve ortaya da yeni bir plan çıkarsınlar." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Aybaba'dan yeni sezon değerlendirmesi
Adana Demirspor Teknik Direktörü Aybaba'dan yeni sezon değerlendirmesi
Adana Demirspor Teknik Direktörü Aybaba'dan yeni sezon değerlendirmesi
Adana Demirspor Teknik Direktörü Aybaba'dan yeni sezon değerlendirmesi

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Samet Aybaba, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor Teknik Direktörü Aybaba'dan yeni sezon değerlendirmesi - Son Dakika Spor


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