Adana Demirspor Teknik Direktörü Dumlupınar: Tek hedefimiz birinci olarak Süper Lig'e çıkmak

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, "11 Eylül tarihinde TFF 1'inci Lig start alacak. O tarihe kadar hazır olup lige bomba gibi girmek istiyoruz. Tek hedefimiz var. Birinci olarak Süper Lig'e çıkmak" dedi.

Geçen sezon Süper Lig'e yükselmeyi kıl payı kaçıran Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Mavi beyazlı Adana temsilcisi Bolu'nun Abant bölgesinde bulunan bir otelde günde çift antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Akşam antrenmanında sahaya çıkan Adana Demirspor, ısınma koşusunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

"ÇIKAMADIĞIMIZ İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜK AMA YEPYENİ BİR SEZON BAŞLADI"Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, hazırlıkların çok iyi gittiğini ifade ederek, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Dumlupınar şöyle konuştu: "Hazırlıklar gayet iyi gidiyor. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'e çıkmayı çok istiyorduk. Çok arzuluyorduk. Maalesef Süper Lig'e çıkma hayalini penaltı atışıyla Ankara 'da kaybettik. Tabii ki çok üzüldük. Gerçekten çok istiyorduk. Ama sezonu bitirdik. Şimdi yepyeni bir sezona başladık. 12 Ağustos itibarıyla Bolu'da çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız 2 etap halinde Bolu'da devam edecek. Bugün federasyonumuz açıkladı. 11 Eylül tarihinde TFF 1'inci Lig start alacak. O tarihe kadar hazır olup lige bomba gibi girmek istiyoruz. Tek hedefimiz var. Birinci olarak Süper Lig'e çıkmak.""BİZ YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"Pandemi sürecine de değinen Dumlupınar, "Pandemi süreci Türkiye 'de çok dikkate alınmazken zaten başkanımız sayesinde biz bütün önlemlerimizi almıştık. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Biz önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Sonuçta pandemi şu an var olan bir şey ve bununla yaşamayı öğrendik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bütün hazırlıklarımız ligin ilk gününde yüzde 100 hazır olacak şekilde devam edecek" dedi.Hazırlık maçı programlarının şu anda net olmadığını belirten Dumlupınar, "Takımlarda belirsizlik var. Bütün takımlardan federasyon tarafından COVID-19 testi isteniyor. Bunları organize edip birkaç gün içinde maç programımızı netleştireceğiz" diye konuştu."ARAMIZA KATILACAK OYUNCULAR OLACAK"Dumlupınar, kampa bütün oyuncularının katıldığını ifade ederek, "Yeni sezonda aramıza katılan oyuncular da olacak. Aramızdan ayrılacak oyuncular da olacak. Bu futbolun doğasında var. Şu an için eksiksiz çalışıyoruz. Ama dediğim gibi aramızdan ayrılacak ve yeni katılacak olan oyuncular da olacak" ifadelerini kullandı.AOSMAN: HER DAKİKA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bolu kampında yeni sezona hazırlanan Adana Demirspor'un Suriyeli orta saha oyuncusu Aiyaz Aosman ise "Süper Lig'e çıkmak için tabii ki çok çalışıyoruz. Her gün ve her dakika çok çalışmaya da devam edeceğiz. Süper lig'e çıkmayı kıl payı kaçırdık ama bu sene direkt olarak çıkmayı planlıyoruz. Tabii ki korona halen devam ediyor. Bu herkes için çok zor bir durum. Ama elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.