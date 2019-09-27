Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'u merdiven boşlukları yaktı
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Adana Demirspor'u merdiven boşlukları yaktı

30 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, iç saha maçlarında bazı taraftarların TFF talimatlarına aykırı olarak merdiven boşluğuna oturmasından dolayı 2018-2019 sezonundan bugüne kadar 270 bin TL ceza ödediği açıklandı.

Adana Demirspor'u merdiven boşlukları yaktı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, iç saha maçlarında bazı taraftarların TFF talimatlarına aykırı olarak merdiven boşluğuna oturmasından dolayı 2018-2019 sezonundan bugüne kadar 270 bin TL ceza ödediği açıklandı.


Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, taraftarlara merdiven boşluğuna oturmamaları yönünde uyarılar yapıldı ve şu ifadelere yer verildi:


"Adana Demirspor Kulübü olarak, 2018-2019 sezonunda iç saha maçlarımızda bazı seyircilerimizin TFF talimatlarına aykırı davranılmasından dolayı önemli meblağda para cezası ödemek zorunda kaldık. Örneğin iç sahamızdaki son Hatayspor maçında merdiven boşluklarında oturulduğu için 42 bin TL sezon toplamında da 270 bin TL ceza ödenmiştir. Bu sezon, TFF'nin yeni hükümlerine göre merdiven boşluklarına oturma cezası her hafta misli olarak katlanarak ödenecektir. 2019-2020 sezonunun ilk resmi seyircili maçımızda merdiven boşluğuna oturulması nedeniyle 18 bin TL ceza almış bulunmaktayız. Siz değerli Adana Demirspor taraftarımızın merdiven boşluklarına oturulmaması konusunda, bundan sonra birbirinize ve güvenlik personeline yardımcı olacağınıza inanıyoruz. Böylece biz de kaynaklarımızı TFF cezaları yerine Adana Demirspor'umuzun öncelikle Süper Lig ve akabinde uluslararası futbol meydanında yerini en hızlı şekilde alabilmesi için kullanmak istiyoruz. Gayretimiz Adana Demirspor'umuz içindir ve zaten bugüne kadar hassasiyet göstermiş olan sağduyulu taraftarlarımıza teşekkürü borç biliriz. Diğer taraftarlarımızın da aynı hassasiyete davet edilmesi hususunda bütün taraftarlarımızı da göreve davet etmek isteriz." - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:11 Kaynak: İHA
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