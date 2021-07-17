Adana Demirspor'un 2021-2022 sezonu kombine bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu. Mavi lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021-2022 sezonu kombine fiyatlarının belirlendiğini duyurdu. Belirlenen bilet fiyatları ise şu şekilde: Batı tribün (alt) 103-104 4.950 TL 102-105 2.400 TL 101-106 1.450 TL Batı tribün (üst) 205-206 1.750 TL 204-207 1.550 TL 208 1.450 TL 209-210 1.250 TL Maraton tribünü (alt) 117-119 4.450 TL 116-120 2.450 TL 115-121 1.950 TL 114-122 1.450 TL Maraton tribünü (üst) 222-223-224 1.550 TL 220-221-225-226 1.250 TL 219-227 950 TL Kuzey kale arkası (alt) 1.250 TL Kuzey kale arkası (üst) 900 TL Güney kale arkası (alt) 1.250 TL Güney kale arkası (üst) 900 TL Kuzey balkon 7.000 TL Güney balkon 7.000 TL - ADANA

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