Adana Demirspor'un 2021-2022 sezonu kombine bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu.
Mavi lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021-2022 sezonu kombine fiyatlarının belirlendiğini duyurdu. Belirlenen bilet fiyatları ise şu şekilde:
Batı tribün (alt)
103-104 4.950 TL
102-105 2.400 TL
101-106 1.450 TL
Batı tribün (üst)
205-206 1.750 TL
204-207 1.550 TL
208 1.450 TL
209-210 1.250 TL
Maraton tribünü (alt)
117-119 4.450 TL
116-120 2.450 TL
115-121 1.950 TL
114-122 1.450 TL
Maraton tribünü (üst)
222-223-224 1.550 TL
220-221-225-226 1.250 TL
219-227 950 TL
Kuzey kale arkası (alt) 1.250 TL
Kuzey kale arkası (üst) 900 TL
Güney kale arkası (alt) 1.250 TL
Güney kale arkası (üst) 900 TL
Kuzey balkon 7.000 TL
Güney balkon 7.000 TL - ADANA
Kaynak: İHA
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