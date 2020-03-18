Adana Demirspor'un 25 yıllık Süper Lig hasreti bitecek mi? - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor'un 25 yıllık Süper Lig hasreti bitecek mi? - Son Dakika Spor

Adana Demirspor'un 25 yıllık Süper Lig hasreti bitecek mi?

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ligin bitimine son 6 hafta kala 4 maçını evinde oynayacak.

Adana Demirspor'un 25 yıllık Süper Lig hasreti bitecek mi?, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ligin bitimine son 6 hafta kala 4 maçını evinde oynayacak. Mavi-lacivertli ekip son haftalara rakiplerine göre fikstürde avantajlı girip, Süper Lig'e çıkmak için mücadele verecek. Sadece 2 defa deplasmana gidecek olan Mavi Şimşekler, için yol yorgunluğu ve stresini rakiplerine göre daha az yaşayacak.


TFF 1. Lig'de 45 puan ile dördüncü sırada yer alan Adana Demirspor, bu sene 25 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırmak istiyor. Başkan Murat Sancak ile ivme yakalayan mavi-lacivertli ekip, şu anda ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. Ligin 28. haftasında Eskişehirspor ile deplasmanda oynadığı maçı da 4-1 kazanan Adana temsilcisi, son 6 haftaya rakiplerine göre fikstüründe avantajlı giriyor.


25 yıllık hasretin sona ermesi bekleniyor


Sırasıyla Osmanlıspor ve Giresunspor ile evinde oynayacak olan Adana Demirspor, daha sonra BB Erzurumspor deplasmanına gidecek. Ligin 32. haftasında ise İzmir ekibi Altay ile mücadele edecek Mavi Şimşekler, 33. haftada Ümraniyespor ile dışarıda, 34. haftada ise İstanbulspor ile evinde oynayarak sezonu kapatacak. Adana ekibi, sadece 2 kere deplasmana gideceği için yol yorgunluğu ve stresini rakiplerine göre daha az yaşayacak.


Fikstürde avantajı Adana Demirspor'da


25 yıllık Süper Lig hasretini bu sene sonlandırmak isteyen Adana Demirspor, en yakın rakibi 46 puan ile Bursaspor ve 47 puan ile BB Erzurumspor'a göre fikstür avantajıyla girecek. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar ile idmanlara hız kesmeden devam eden mavi-lacivertliler son düzlükteki ilk maçını pazar günü saat 16.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Osmanlıspor ile oynayacak.


Rakiplerinin durumu ne?


Lligde 53 puan ile lider olan Hatayspor son 6 haftada 3 defa deplasmana gidip 3 maçını evinde oynayacak. 47 puan ile ikinci olan BB Erzurumspor 4 kere deplasmana gidip 2 defa evinde karşılaşacak. 46 puan ile üçüncü sırada yer alan Bursaspor ise 3 maçını deplasmanda oynayacakken 3 müsabakayı da sahasında yapacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:00 

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