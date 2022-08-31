Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması - Son Dakika
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Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması

31.08.2022 14:48
Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'nin İsviçre ekiplerinden FC Sion ile anlaştığı iddialarını yalanladı.

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'nin İsviçre ekiplerinden FC Sion ile anlaştığı iddialarını yalanladı.

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli'nin İsviçre ekiplerinden FC Sion ile anlaştığı iddia edildi. Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak ise iddiaları yalanladı.

Başkan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sion ile anlaşmaya varması ne kadar önemliyse, ADS ile anlaşamayan kulübün alma şansı olamaz. Ne 2 milyon ne yarısı hepsi dedikodu. Ne dedik 3.200'ü yatırırlarsa alırlar. Daha yatıran olmadığı için bir şey diyemem. Mario Balotelli."

(Umutcan İşledici - İHA)

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Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Mario Balotelli, İsviçre, Güncel, Son Dakika

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