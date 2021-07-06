Adana Demirspor'un Bolu kampı sürüyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.
Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, sabah antrenmanına kondisyon salonunda yaptığı çalışmayla başladı.
Isınma hareketlerinin ardından saha çalışmalarına geçen mavi-lacivertli takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.
Teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde yaklaşık bir saat süren antrenmanın sonunda futbolcular eğlenceli oyunlar oynayarak stres attı.
Kaynak: AA
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