Adana Demirspor'un deplasman biletleri 1 dakikada tükendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor'un deplasman biletleri 1 dakikada tükendi - Son Dakika Spor

Adana Demirspor'un deplasman biletleri 1 dakikada tükendi

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un cumartesi günü Ankara'da Keçiörengücü ile yapacağı maç için ayrılan 451 misafir takım biletleri 1 dakikada tükendi.

Adana Demirspor'un deplasman biletleri 1 dakikada tükendi, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un cumartesi günü Ankara'da Keçiörengücü ile yapacağı maç için ayrılan 451 misafir takım biletleri 1 dakikada tükendi.


Adana Demirspor'da Keçiörengücü hazırlıkları son hız devam ediyor. Öğleden sonra tesislerde idmana başlayan mavi-lacivertli takımda sakatlığı geçen Traore takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik Direktör Uğur Tütüneker nezaretinde yapılan taktik çift kale maçta futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi.


Karşılaşma için kafile yarın akşam hava yolu ile Ankara'ya gidecek. Bugün yapılan antrenmanı Başkan Murat Sancak ve yöneticilerde izledi. Tütüneker antrenman sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.


Sarı kart cezalısı Volkan Şen, Keçiörengücü müsabakasında forma giyemeyecek.


Ayrıca cumartesi günü oynayacak olan karşılaşmanın misafir takım için ayrılan 451 bilet 1 dakika içerisinde tükendi. Adana Demirspor taraftarları çok kısa bir sürede biletleri satın alırken, misafir takım için ayrılan tribünün tamamen dolması bekleniyor. - ADANA

Adana Demirspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:33 Kaynak: İHA
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