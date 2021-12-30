Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un eski başkanlarından Mehmet Gökoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gökoğlu için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Gökoğlu'nun naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene, Gökoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Adana Demirspor'un eski yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana Demirspor'un eski başkanlarından Gökoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika