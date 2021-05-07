- Adana Demirspor'un golcüsü Pa Dibba mutluluğu Adana'da buldu

Adana'da evlenen Gambiyalı golcü, attığı golleri de eşine armağan ediyor

Pa Amat Dibba: "Bu yıl evlilik yaptım ve çok da mutluyum"

ADANA - TFF 1.Lig'in zirvesinde yer alan Adana Demirspor'un golcülerinden Pa Amat Dibba, mutluluğu Adana'da buldu. Basketbolcu eşiyle kentte tanıştıklarını belirten Dibba, "Adana Basketbol Kulübü'ne teşekkür ederim. Artık onu nereden alıp Adana'ya getirdilerse bu şekilde tanışmamıza vesile oldu. Attığım golleri de eşime armağan ediyorum" dedi.

Ligde 67 puanla lider olan ve aynı puandaki rakiplerinden ikili averajda da üstün durumda bulunan Adana Demirspor, şampiyonluk için son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Mavi-lacivertli ekip, ligin 34. haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 1 buçuk yıl önce Adana Demirspor ile anlaşan Gambiyalı golcü Pa Amat Dibba, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü oyuncusu Raushan Gültekin ile de geçtiğimiz aylarda evlendi. Mutluluğu Adana'da bulan Pa Dibba, maçtan sonra attığı golleri de eşine armağan ediyor.

"Bu yıl evlilik yaptım ve çokta mutluyum"

Antrenmanda basın mensuplarına konuşan Pa Dibba, Adana'nın kendisine uğur getirdiğini belirterek, "Attığım golleri eşime armağan ediyorum. Bu yıl evlilik yaptım ve çokta mutluyum. Evlendiğimde bu yana eşim de hayatımda. Adana'ya geldiğimden bu yana çok mutluyum. Eşimi de burada buldum ve buda benim için büyük bir şans. Kulüpte olduğum içinde çok mutluyum. Eşimle sosyal medya üzerinden tanıştık. Oradan gördüm ve ona yazdım. Bunun için Adana Basketbol Kulübü'ne teşekkür ederim. Artık onu nereden alıp Adana'ya getirdilerse bu şekilde tanışmamıza vesile oldu" diye konuştu.

"Herkes takım olarak oynamaya başladı"

Samet Aybaba'nın takıma gelişiyle takımdaşlık duygularının arttığını anlatan Pa Dibba, daha sonra şunları söyledi:

"Sezon başından bu yana şampiyonluğa oynuyoruz. İlk yarıda şansımız yaver gitmedi ama işler şuan gayet güzel gidiyor. Son bir 90 dakikamız kaldı. Umuyorum güzel bir şekilde bitireceğiz. Bir insanın gözlerine baktığınızda ne tarz bir enerji verdiğini anlarsınız. Samet hocanın da bize verdiği özgüvendi. Kendisi de çok özgüvenli bir insan. Takıma da bunu yansıttı. Samet hocanın gelmesiyle beraber bireyselden ziyade herkes takım olarak oynamaya başladı. İşler böyle güzel gitti."