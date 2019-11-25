Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'un sportif başdanışmanı Cüneyt Dumlupınar oldu
Son Dakika Spor Adana Demirspor'un sportif başdanışmanı Cüneyt Dumlupınar oldu - Son Dakika Spor

Adana Demirspor'un sportif başdanışmanı Cüneyt Dumlupınar oldu

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sportif başdanışmanlık görevine Cüneyt Dumlupınar getirildi.

Adana Demirspor'un sportif başdanışmanı Cüneyt Dumlupınar oldu, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sportif başdanışmanlık görevine Cüneyt Dumlupınar getirildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın yönetim kurulu kararıyla bu göreve getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Dumlupınar'ın teknik direktör olarak 2014-2015 sezonunda Kayserispor'u Süper Lig'e, 2018-2019 sezonunda ise Fatih Karagümrük Spor Kulübünü TFF 1. Lig'e çıkardığı hatırlatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Dumlupınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karagümrük'te Giray Bulak dönemi
Günay Güvenç maç sonunda itiraf etti: Evet yere yatıyorum Süper Lig'de deplasman takımlarının haftası Süper Lig'de 12. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 23:58:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'un sportif başdanışmanı Cüneyt Dumlupınar oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]